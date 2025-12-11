Трамп: отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности этой страны.

Выступая в Белом доме, американский лидер выразил недоумение по поводу задержки электорального процесса.

«Я удивляюсь, сколько ещё пройдёт до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они», — сказал Трамп.

Накануне американский лидер Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил, что настало время провести выборы президента на Украине.

Зеленский в ответ выразил готовность изменить украинское законодательство, чтобы провести президентские выборы.