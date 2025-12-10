Макрон решил до конца своего срока запретить соцсети детям

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство продолжает работать над законопроектом о запрете доступа к соцсетям детям и подросткам. Об этом пишет РИА Новости.

Французский лидер уточнил, что кабмин намерен представить законопроект в начале 2026 года и планирует добиться его скорейшего принятия.

«Мы введем во всех социальных сетях проверку возраста, и мы установим этот возраст на уровне 15-16 лет. И мы скажем, что лицам младше этого возраста нельзя будет иметь доступ к соцсетям», — отметил Макрон.

Президент заметил, что с легкостью возьмет на себя обязательство добиться одобрения законопроекта до окончания срока своих полномочий в 2027 году.

Ранее сообщалось, что впервые с инициативой по запрету доступа подростков к соцсетям Макрон выступил в июне 2025 года.

Президент подчеркнул, что если подобные меры не будут приняты на уровне Евросоюза в течение нескольких месяцев, то во Франции введут ограничения на территории страны.

По его мнению, соцсети несут риски для психического здоровья и безопасности молодых людей.