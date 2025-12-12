США захотели захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты готовятся захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

Информацию подтвердили шесть источников агентства.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил о захвате танкера у берегов Венесуэлы. По его словам, американские военные захватили «очень большой» нефтяной танкер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал инцидент и призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу, на основании каких фактов США предпринимают подобные действия.