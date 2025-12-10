Reuters: США требуют от МУС запретить преследование Трампа

RT на русском

США, угрожая санкциями, требуют от Международного уголовного суда (МУС) внести в его учредительный документ поправки, предусматривающие гарантированный запрет на расследование деятельности американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

«Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Международный уголовный суд внёс поправки в свой учредительный документ, чтобы гарантировать, что он (суд. — RT) не будет проводить расследования в отношении президента-республиканца и его высокопоставленных чиновников», — говорится в материале.

По словам собеседника агентства, в случае отказа внести поправки, а также прекратить расследования в отношении израильского руководства и действий американских войск в Афганистане, Вашингтон может ввести новые санкции против чиновников МУС и самого суда.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с главой американской администрации Дональдом Трампом попросил у него помощи в получении помилования от президента Израиля Ицхака Герцога.