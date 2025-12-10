Названа тема переговоров Трампа с лидерами ЕС
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в среду, 10 декабря, провел переговоры с рядом европейских лидеров. Стороны обсудили процесс урегулирования кризиса на Украине, передает телеканал NewsNation.
По данным телеканала, в среду президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что провел телефонные переговоры с Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Журналисты попросили администрацию главы США подтвердить факт переговоров и раскрыть их тему.
«Президент Трамп и лидеры Великобритании, Франции и Германии сегодня утром обсуждали продолжающиеся переговоры о мире на Украине», — отметил представитель Белого дома.
Вместе с тем, в администрации не посчитали необходимым назвать подробности переговоров, пояснили авторы статьи.