Названа тема переговоров Трампа с лидерами ЕС

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп в среду, 10 декабря, провел переговоры с рядом европейских лидеров. Стороны обсудили процесс урегулирования кризиса на Украине, передает телеканал NewsNation.

По данным телеканала, в среду президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что провел телефонные переговоры с Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Журналисты попросили администрацию главы США подтвердить факт переговоров и раскрыть их тему.

«Президент Трамп и лидеры Великобритании, Франции и Германии сегодня утром обсуждали продолжающиеся переговоры о мире на Украине», — отметил представитель Белого дома.

Вместе с тем, в администрации не посчитали необходимым назвать подробности переговоров, пояснили авторы статьи.