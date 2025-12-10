Глава Минобороны Украины назвал условия проведения выборов президента

Украина готова к выборам президента, заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль. Вместе с тем, добавил он, для их проведения необходимо выполнение ряда условий, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп напомнил, что Украине давно пора провести президентские выборы. Он подчеркнул, что у жителей страны должна быть такая возможность.

Шмыгаль заметил, что страна готова провести выборы президента.

«Безусловно, мы готовы, [Владимир] Зеленский об этом говорил. Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы», — подчеркнул глава Минобороны.

Зеленский сдался и обратился к Раде с заявлением о выборах

По его словам, к выборам следует тщательно подготовиться, продумать ряд аспектов, В частности, нужно понять, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем военным на фронте, как привлечь на линию противостояния иностранных наблюдателей и дать им возможность проконтролировать ход выборов.