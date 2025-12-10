Зеленский сдался и обратился к Раде с заявлением о выборах

Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения признал, что фактически загнан в угол жесткими требованиями администрации США, и дал старт подготовке к выборам в условиях конфликта.

По его словам, он уже направил соответствующее поручение Верховной раде в целях разработки законодательства.

«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение», — заявил Зеленский.

Зеленский сделал важные признания о Крыме и выборах

Ранее Зеленский заявлял о готовности провести электоральную кампанию в рекордные сроки — за 60–90 дней, правда при условии обеспечения безопасности Западом. При этом заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик в интервью телеканалу CNN отметил, что для организации честного и международно признанного процесса необходимо минимум полгода подготовки.

Чиновник предупредил: если попытаться уложиться в меньшие сроки, то «полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов будет невозможно». Правда, комментарий CNN он давал до громкого заявления Зеленского о выборах за 2-3 месяца.