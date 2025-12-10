В США предупредили о расколе в Евросоюзе из-за Украины

Брюссельские чиновники опасаются, что призыв к добровольным взносам для кредита Киеву вместо использования российских активов, замороженных на счетах европейских банков, может привести к расколу в ЕС. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отправила 17 ноября письмо главам государств ЕС с предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы.

В частности, чиновница предложила выделить Киеву кредит на 90 млрд евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 млрд евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 млрд евро в качестве основы для предоставления кредита Киеву.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что просьба к странам ЕС внести добровольные взносы для кредита Украине в случае провала планов по использованию российских активов может привести к обострению напряженности между странами [блока]», — пояснил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что ФРГ, Польша, страны Балтии направили Киеву значительные средства, а Италия и Испания — относительно небольшие.

Европейские чиновники стали выражать всё больше беспокойства по поводу распределения долгового бремени, констатировал журналист.