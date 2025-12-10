СМИ: ООН переживает финансовый кризис, у них нет денег на салфетки

Организация Объединенных Наций переживает финансовый кризис, из-за которого готова экономить на салфетках и отказаться от бумажных полотенец в туалетах своей штаб-квартиры в Нью-Йорке. Об этом говорится в рассылке для персонала.

«При принятии этого решения были учтены следующие факторы. Снижение затрат: отказ от бумажных полотенец позволит экономить свыше 100 тысяч долларов в год», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

В документе уточняется, что вместе с бумажными полотенцами в туалетах не исчезнет возможность высушить руки. В тех помещениях, где уберут расходные материалы, останутся электрические сушилки воздуха. Сотрудникам и журналистам, работающим в здании, рекомендуют пользоваться именно этим оборудованием. Отдельно отмечено, что отказ от бумаги также сократит объемы отходов и расходы на техническое обслуживание санитарных зон и повысит экологическую устойчивость.

По данным РИА Новости, ООН переживает затяжной финансовый кризис. Ряд государств-членов не выполняют свои обязательства по уплате взносов. Среди крупнейших должников называются Соединенные Штаты, чей совокупный долг перед организацией превысил три миллиарда долларов. На этом фоне Секретариат сокращает персонал и урезает гуманитарные программы.

Режим экономии уже затронул внутреннюю инфраструктуру штаб-квартиры. В здании повысили цены в столовых, часть точек питания закрыли. Руководство объясняет эти шаги необходимостью «затянуть пояса» и удержать операционные расходы под контролем.

Ранее сообщалось о финансовых трудностях структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России. Они вынуждены работать пределе возможностей из-за проблем с деньгами.