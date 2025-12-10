В России оценили планы Трампа достичь мира на Украине к католическому Рождеству

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражает оптимизм в отношении возможности достижения соглашения по украинскому конфликту к католическому Рождеству.

© Lenta.ru

Об этом заявил политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов, пишет mk.ru.

«Трамп любит символизм, любит обращаться к каким-то датам, говорить, типа, я закончу это за пять дней», — подчеркнул профессор.

Для главы Белого дома временные символы очень важны, добавил эксперт. Ближайшие две даты: это католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, и, что для Трампа более важно, 20 января, когда исполнится год со дня его инаугурации. Как отметил политолог, все это время будет действовать «силовой прессинг».

«Как я его называю, "молот Трампа". На Зеленского будут давить с нескольких направлений, о чем, в принципе, уже проговорились советники Трампа», — заявил Баширов.

Ранее аналитик Золтан Кошкович заявил, что Владимиру Зеленскому следует прислушаться к американскому лидеру Дональду Трампу и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

До этого глава Белого дома сообщил, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением.