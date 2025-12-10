Премьер Бельгии выступил против использования российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против использования российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Belga.

Во время разговора с журналистам в парламенте Бельгии политик заявил, что предложение Еврокомиссии использовать российские активы является воровством. Барт де Вевер подчеркнул, что Европа может найти «более уместные решения».

«Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны. Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее», — заявил он.

Ранее глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие заблокированных российских активов противоречат нормам международного права.