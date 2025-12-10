В Британии назвали действия Зеленского «плевком в лицо Трампу»
Отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию является откровенным издевательством над президентом США Дональдом Трампом, заявил британский политик Джим Фергюсон. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник, 8 декабря, Трамп сообщил, что украинский лидер не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, и выразил разочарование по этому поводу.
«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечного противостояния. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — отметил Фергюсон.
Политик заметил что США предоставили Европе возможность дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Украине, а европейские лидеры выбрали «поле боя».
Зеленский анонсировал переговоры с США
Напомним, что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского за нежелание идти на уступки, запрет выборов президента, коррупционные схемы.