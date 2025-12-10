Стало известно, какое условие выдвигает Киев для отказа от Донбасса

Илья Родин

Киев допускает отказ от Донбасса при условии, что Россия пойдет на «взаимные уступки», пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В последние недели украинские переговорщики практически ежедневно проводили консультации с американскими и европейскими союзниками. В ходе переговоров стороны обсуждали детали мирной инициативы президента США Дональда Трампа, встречные предложения и требования Киева.

«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на взаимные уступки», — пояснил автор статьи.

Обозреватель заметил, что его источники не посчитали нужным раскрыть, о каких именно уступках идет речь.

Раскрыто требование США к украинцам по Донбассу

Ранее сообщалось, что Киев отказывается сократить армию, настаивает на вступлении в НАТО на долгосрочной перспективе, требует вернуть контроль над Запорожской АЭС, желает получить свободный доступ в Азовское море.