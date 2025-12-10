Киев допускает отказ от Донбасса при условии, что Россия пойдет на «взаимные уступки», пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В последние недели украинские переговорщики практически ежедневно проводили консультации с американскими и европейскими союзниками. В ходе переговоров стороны обсуждали детали мирной инициативы президента США Дональда Трампа, встречные предложения и требования Киева.

«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на взаимные уступки», — пояснил автор статьи.

Обозреватель заметил, что его источники не посчитали нужным раскрыть, о каких именно уступках идет речь.

Ранее сообщалось, что Киев отказывается сократить армию, настаивает на вступлении в НАТО на долгосрочной перспективе, требует вернуть контроль над Запорожской АЭС, желает получить свободный доступ в Азовское море.