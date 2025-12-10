«Кокаиновое цунами»: Европа утопает в наркотиках из-за Трампа

Американский телеканал Fox News выпустил сюжет, в котором отмечается, что бескомпромиссная антинаркотическая кампания президента США Дональда Трампа привела к тому, что теперь Европа тонет в кокаине. Наркокартели массово перенаправили свои логистические цепочки и Евросоюз не справляется.

Старший корреспондент по иностранным делам Грег Палкот в своем репортаже рисует картину настоящего морского вторжения. Атлантика превратилась в оживленную магистраль для контрабандистов. Причем в ход идет весь арсенал теневого флота: от замаскированных отсеков на легальных грузовых судах до сверхбыстрых катеров и даже самодельных подводных лодок.

«Бороться с этим бесполезно», — с пугающей прямотой констатирует телеканал.

Трамп не исключил возможности ударов по наркопреступникам из Мексики и Колумбии

Европейские союзники проводят рейды и публикуют громкие отчеты об операциях, однако, по факту перехватить удается лишь жалкие 5–10% от общего трафика. Остальные 90% грузов беспрепятственно попадают на улицы Парижа, Берлина и Рима.