СМИ: Евросоюз перестал обсуждать вопрос территорий с Украиной

Лидеры стран-членов Евросоюза перестали обсуждать вопрос территорий на Украине во время переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что в заявлении по итогам переговоров Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой говорилось о гарантиях суверенитета Украины. Однако, территории на встрече не обсуждались.

«О территориальной целостности речи уже не шло», — сообщает источник.

СМИ также добавили, что Европа «постепенно приходит к пониманию» необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз поддерживает план Киева по членству в 2028 году.