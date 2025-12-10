В США раскрыли, кто настраивает Трампа против Путина

Госсекретарь США Марко Рубио пытался настроить главу Соединенных Штатов Дональда Трампа против президента России Владимира Путина, пишет обозреватель Шелби Талькотт в статье для портала Semafor.

По ее данным, после того, как Трамп вернулся в Овальный кабинет, Рубио выразил сомнения в том, что кризис на Украине удастся быстро урегулировать. Он предупредил, что российский лидер не намерен идти на уступки.

Вместе с тем, госсекретарь поддержал план президента по укреплению связей с Путиным, заметила Талькотт.

«Это было в духе Рубио, но необычно для сотрудников Белого дома, где принято следовать указаниям президента и не поощряются попытки повлиять на него», — процитировала обозреватель высокопоставленного чиновника.

Источнике уточнил, что способность бывшего сенатора от Флориды деликатно подталкивать Трампа к решению больных вопросов обеспечила Рубио высокую должность в администрации.

Ранее NBC News сообщил, что в администрации царит раскол, вызванный политическим соперничеством вице-президента США Джей Ди Вэнса и Рубио.

По данным телеканала, ряд чиновников, в том числе вице-президент и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, считают, что основным препятствием на пути к достижению мира является позиция Украины.

При этом другой лагерь, который представляет Рубио, возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и выступает за ужесточение санкционного давления на Москву.