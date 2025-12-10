Финляндия задумалась над созданием ОЭЗ на границе с Россией

Власти Финляндии могут решиться на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в районе города Иматра, возле границы с Россией. Об этом рассказал в среду, 10 декабря, глава финского кабмина Петтери Орпо.

Политик заявил, что хочет изучить "смелые предложения" о потенциальной ОЭЗ — например, может быть введен режим сниженного налогообложения для предприятий или предложена программа поддержки туризма.

Решение о создании ОЭЗ будет приниматься правительством Финляндии, однако непростая экономическая ситуация требует "быть готовым попробовать что-то новое", цитирует финского премьера ТАСС.

Ранее Орпо рассказал о планах Финляндии провести первый в истории саммит с участием руководства стран восточного фланга Североатлантического альянса. Политик припугнул членов НАТО якобы исходящей от России угрозой "гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства".

Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Финляндии следует заняться строительством туалетов на границе с Россией — это единственное, что им пригодится после возведения забора между двумя государствами.