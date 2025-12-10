Лидеры "евротройки" договорились работать над планом для Украины

Лидеры Великобритании, Франции и ФРГ договорились продолжить работу над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель британского премьера Кира Стармера, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Лидеры обсудили последние события в свете продолжающихся мирных переговоров под руководством США и приветствовали усилия по достижению справедливого и длительного мира для Украины и прекращению кровопролития", - сказал он.

Представитель Стармера добавил, что "интенсивная работа над мирным планом" продолжится в ближайшие дни.