Раскрыто послание Мелони к Зеленскому о «болезненных уступках»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призвала его к «болезненным уступкам» ради урегулирования конфликта.

Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и ее послание можно резюмировать так: "Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки"», — говорится в материале.

Газета утверждает, что Мелони поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и «морально воздействует» на украинского лидера от имени Белого дома. В то же время Зеленский просит итальянского премьера попытаться смягчить позицию Трампа.

Зеленский захотел «достойного мира» для Украины

Ранее вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что украинский конфликт уже проигран Европой. Политик признался, что у него сложилось впечатление, что «некто в Европе» не заинтересован в том, чтобы на Украине наступил мир, так как опасается за свою должность.