Стало известно о покушении на «кошелек» Зеленского

На бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, было совершено покушение.

Об этом в зале суда рассказал украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова в своем Telegram-канале приводит ТСН.

«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Была ранена домработница», — сказал он.

Подсудимый отметил, что покушение сорвалось, так как преступники перепутали дом.

По словам Коломойского, инцидент произошел в Израиле 28 ноября. Он также пообещал поделиться подробностями происшествия в ближайшие дни.

В Раде заявили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

Ранее Адвокаты Коломойского заявили, что власти Украины начали намеренно срывать заседания суда по его делам после слов олигарха о Миндиче. До этого их клиент сказал, что близкий к Зеленскому бизнесмен не способен разработать какие-либо коррупционные схемы и за ним стоят другие высокопоставленные люди.