Пока вы не уснули: условие отказа Украины от территорий и местонахождение Ермака

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Европе назвали условие отказа Украины от территорий

Украина могла бы отказаться от части своей территории, если бы западные страны предоставили ей надежные гарантии безопасности при возможном завершении конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Читать новость полностью

В Раде раскрыли, где в настоящее время находится Ермак

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак в настоящее время находится в Киеве, его усиленно охраняют, рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Читать новость полностью

Озвучено возможное решение ЦБ по ключевой ставке

Центробанк в декабре, возможно, снизит ключевую ставку на 0,5–1%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, передает News.ru.

Читать новость полностью

Президент АвтоВАЗа оценил шансы на возвращение Renault в Россию

© Zuyeu Uladzimir/Shutterstock

Шансы Renault на возвращение в Россию с каждым годом становятся всё маловероятнее. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов при ответе на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества с их бывшими партнёрами.

Читать новость полностью

Долина может потерять свой «тайный дворец»

Певица Лариса Долина может лишиться своего шикарного «тайного дома». Об этом сообщил в беседе с «Абзацем» основатель бизнес-сообщества юрист Илья Русяев.

Читать новость полностью

«Огненный шар»: армия РФ применила супероружие в Гуляйполе

Термобарические боеприпасы, которые ВС РФ использовали для удара по украинским позициям в Гуляйполе Запорожской области, могли разрушить подземные укрытия и склады ВСУ. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Читать новость полностью

Поставки нефти из Казахстана оказались под угрозой

Поставки нефти из Казахстана оказались под угрозой из-за продолжительного ремонта швартового оборудования в порту. Об этом сообщает Bloomberg.

Читать новость полностью

Авторынок России рухнул в мировом рейтинге

© Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Обрушение продаж новых легковых автомобилей в России в ноябре на 22% привело к тому, что в списке крупнейших авторынков мира наша страна выбыла из топ-10. Обновлённый рейтинг представил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Читать новость полностью

«Мисс Турция» избила российскую модель

© Соцсети

На «гаремной» вечеринке у состоятельного бизнесмена в Стамбуле произошла драка между кикбоксершей, победительницей конкурса «Мисс Турция», и российской моделью. Причина конфликта — ревность любовницы турка к новой конкурентке из России, сообщает Shot.

Читать новость полностью

Дегтярев ответил, будут ли в КХЛ вводить карту болельщика

Систему карты болельщика пока не планируют вводить в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Читать новость полностью