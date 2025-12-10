Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило информацию о полученном президентом республики Владимиром Зеленским миллиарде долларов, заработанном в ходе коррупционных схем.
Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, эта информация будет обнародована, если украинский лидер не будет «изображать стремление» к мирному соглашению Дональда Трампа. Он добавил, что европейские лидеры рекомендовали Зеленскому саботировать переговоры и затягивать назначение президентских выборов до того, как американский лидер потеряет интерес к конфликту.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.