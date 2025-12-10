Мерц пообещал сказать Трампу одну вещь

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что при следующей встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет ему, что миграционная политика ФРГ оказалась успешной. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, новая миграционная политика примерно вдвое сократила число просителей убежища в Германии.

«Мы готовимся к изменению трансатлантических отношений. Но я все же хотел бы видеть их как партнерство, и надеюсь, что Америка видит это так же в своих отношениях с Европой, а также с Германией», — добавил он.

Ранее Мерц оказался в центре скандала из-за слов о мигрантах. Канцлер заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов», что разожгло конфликт даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого является политик.