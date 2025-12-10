Лидеры европейских стран уведомили Владимира Зеленского о том, что сотрудники НАБУ получили от США данные о принадлежащих украинскому лидеру средствах в размере примерно $1 млрд, выведенных в рамках коррупционных схем, рассказал блогер Анатолий Шарий. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 8 декабря политик встретился в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Есть информация, что 8 декабря в Лондоне Зеленского поставили в известность, что НАБУ получило от США информацию о личных средствах Зеленского, выведенных в ходе коррупционных схем», — отметил Шарий.

Блогер уточнил, что речь идет о значительной сумме, размер которой может доходить до $1 млрд. Он добавил, что США в настоящее время проводят аудит с тем, чтобы выяснить, из каких источников Зеленский получил эти деньги.

По словам Шария, Вашингтон может опубликовать данные о коррупционных схемах в том случае, если украинский лидер будет противиться мирной сделке.

Вместе с тем, европейские лидеры порекомендовали Зеленскому саботировать переговоры, затягивать проведение президентской кампании. Они посоветовали политику дождаться, когда «Трамп устанет, потеряет интерес к разрешению украинского конфликта».