В Британии возмутились из-за русофобии главы МИД Финляндии

Британский политик Джордж Гэллоуэй на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) усомнился в адекватности главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее слов о «нападении России на 19 государств-соседей».

© Московский Комсомолец

«Эти люди идиоты, или они думают, что мы идиоты?», — поинтересовался автор публикации.

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Финляндии о том, что ни одна из соседствующих с Российской Федерацией стран якобы не нападала на нее за последние сто лет, в то время как Россия «вторглась» на территорию девятнадцати государств-соседей. Представитель российского внешнеполитического ведомства захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу, посвященную русофобии в Финляндии.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет вооруженный конфликт, то российская сторона готова прямо сейчас.