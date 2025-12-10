Стармер ответил Трампу на слова о разлагающейся Европе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает Европу сильным международным игроком, который объединился вокруг Украины.
Таким образом политик ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что большинство стран региона разлагаются, передает Reuters.
Ранее Трамп в интервью журналу Politico заявил, что большинство стран Европы разлагаются, и ими управляют слабые люди. Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны.
Кроме того, он также обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.