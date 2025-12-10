Украина могла бы отказаться от части своей территории, если бы западные страны предоставили ей надежные гарантии безопасности при возможном завершении конфликта.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Необходимо согласовать надежные гарантии безопасности для Украины, поскольку это будет являться лучшим стимулом для Киева согласиться на передачу части своей территории. Но пока США отказываются предоставлять какие-либо подробные гарантии или поддерживать европейские силы, которые могли бы попытаться обеспечить их соблюдение», — передает издание слова неназванных европейских чиновников.

Также депутат от партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Реттген указал на то, что у европейцев нет собственной стратегии по урегулированию конфликта, «как бы они ни клялись в своей поддержке Украины». По его словам, Европе необходимо, чтобы США усилили экономическое давление на Россию, однако американский лидер Дональд Трамп «не хочет это делать».

Ранее Реттген заявил, что США впервые со времен окончания Второй мировой войны выступают не на стороне Европы в вопросе войны и мира. По его мнению, Вашингтон встал на сторону Москвы в ущерб интересам Киева и европейской безопасности в целом.