Раскрыто, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что устроить массовые фальсификации на президентских выборах на Украине Владимиру Зеленскому не позволят. Об этом сообщает NEWS.ru.

Такие попытки, по словам политика, приведут к еще большему внутреннему обострению ситуации в стране, что прекрасно понимают на Западе.

Собеседник издания считает, что оттягивать выборы президента украинский лидер будет до последнего, так как шансов переизбраться, если все будет честно, у него нет.

По словам Маркова, судьба действующего лидера Украины предрешена, а в стране уже пошли необратимые процессы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что Владимир Зеленский от участия в предстоящих выборах может отказаться.