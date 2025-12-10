При Владимире Зеленском всплыла на поверхность «старая коррупционная проблема» Украины, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Методы кажутся украинцам знакомыми: средства, предназначенные для защиты государственных электростанций, были растрачены, а люди из ближайшего окружения Зеленского оказались соучастниками.

Андрей Ермак, который был главой офиса Зеленского, в последние годы приобрел огромное влияние. Централизованный стиль руководства, злоупотребления со стороны СБУ против гражданского общества и антикоррупционных органов, а также сомнительные аресты стали отличительными чертами системы, которую критики прозвали «Ермакратией». Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что коррупция на Украине «подобна воздуху».

Антикоррупционные органы Украины ранее сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

На фоне скандала у Ермака прошли обыски. СМИ сообщили, что это связано с масштабным расследованием коррупционных махинаций в украинском энергетическом секторе. В результате Ермак был отправлен в отставку.

Зеленский еще не назначил преемника Ермака, и выбор сложен. Опросы показывают, что политический класс Украины дискредитирован. Наибольшим доверием пользуются военачальники вроде экс-главы ВСУ Валерия Залужного. Но «тлеющий народный гнев и популярные генералы - опасное сочетание». Зеленскому следует быть осторожным, заключил автор статьи.