В НАТО высказались о планах на случай выхода США из альянса

У НАТО нет планов действий на случай выхода США из альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов военного блока.

По словам одного из собеседников издания, НАТО не является местом, где союзники могут строить планы на будущее без участия США, поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшей страной — участницей альянса.

«Это противоречило бы самой сути НАТО», — отметил дипломат.

Отмечается, что в настоящий момент чиновники НАТО интерпретируют сигналы от американской администрации не как предвестник выхода США из альянса, а как «мощный сигнал к пробуждению для Европы» в контексте переориентации Вашингтона на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не является противником НАТО.

«Вы говорите про НАТО. Президент не против НАТО», — подчеркнул он.