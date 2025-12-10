Трамп оценил «губы-пулеметы» своего пресс-секретаря Ливитт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил «губы-пулеметы» своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

© Вечерняя Москва

Трансляцию выступления американского лидера вел Fox News.

— Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. «Ап, ап, ап, ап», как маленький пулемет, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика, — сказал Трамп.

Стало известно, что бразильянку Бруну Кэролайн Феррейра, мать племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США.

До этого Дональд Трамп сказал «тихо, свинка» в ответ на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, почему тот не хочет обнародовать оставшиеся документы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Белый дом заявил, что здоровье Трампа в норме

9 декабря СМИ сообщили, что Дональд Трамп в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами кабинета министров. При этом сам американский президент постоянно называет своего предшественника, Джо Байдена, «сонным».