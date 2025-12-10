В России оценили слова Зеленского про энергоперемирие

Владимир Зеленский пытается выиграть время для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и именно поэтому вспомнил о перемирии. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

9 декабря Владимир Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию в случае, если Россия также будет его соблюдать.

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на то, что ВСУ не стали соблюдать перемирие на 9 Мая, которое предложила в гуманитарных целях Россия, а сейчас в Киеве говорят о приостановке военных действий.

«То, что Зеленский отпетый циник, это ясно. Что такое перемирие? Это не мир. Все это делается для того, чтобы переместить войска и получить оружие», — пояснил Дандыкин.

Также, по его словам, Зеленскому приходится как-то отвечать на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине.

«Самое главное — Киев не признает никаких территориальных уступок. Зеленский сейчас не может ставить какие-то условия, как будто он наступает. Он начинает вертеться, как уж на сковородке», — констатировал эксперт.

По его мнению, Россия уже осознала суть временного перемирия для Украины, которая рассчитывает получить дополнительное вооружение и мобилизовать солдат.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также президент США Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.