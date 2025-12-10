Что происходит в мире сегодня: крушение Ил-76 в Судане и пожар в Улан-Удэ

В среду, 10 декабря, стало известно о крушении самолета Ил-76 в Судане. В этот же день были раскрыты детали вручения Нобелевской премии мира.

В Судане разбился Ил-76

В Судане при заходе на посадку потерпел крушение военный транспортный самолет Ил-76. Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на два источника, экипаж самолета погиб.

По данным военного источника, Ил-76 потерпел крушение на авиабазе «Осман Дигна» из-за «технической неисправности». Суданская армия не разглашает, сколько военных было на борту.

В Улан-Удэ произошел пожар в ТЦ

В среду, 10 декабря, в Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Баянгол». Об этом сообщили в главном региональном управлении МЧС России.

По данным МЧС, возгорание возникло на втором этаже. Пятьдесят человек самостоятельно покинули здание, пять человек обратились за медпомощью. В ликвидации пожара участвовали 39 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

В базу «Миротворца» внесли российских детей

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ) были внесены 25 детей из России в возрасте от трех до девяти лет. Об этом сообщает ТАСС.

Личные данные детей были внесены в базу за якобы «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины. ТАСС отмечает, что ранее в базу «Миротворца» внесли 12-летнюю писательницу из ЛНР.

Нобелевскую премию мира вручат дочери Марии Корины Мачадо

Лауреат Нобелевской премии мира, лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо отправилась в Осло, но не примет участия в церемонии награждения, пишет The Guardian со ссылкой на Норвежскую Нобелевскую ассоциацию. После «24-часовых спекуляций» по поводу ее присутствия, за несколько часов до начала церемонии организаторы заявили, что, хотя Мачадо находится «в безопасности» и сможет приехать в Осло, она не успеет прибыть на церемонию вовремя.

Организаторы рассказали, что дочь Мачадо, Ана Корина Соса, примет награду от имени матери и зачитает речь, которую Мачадо планировала произнести лично. Мачадо видели на публике лишь однажды с тех пор, как она начала скрываться в августе прошлого года.

В Финляндии призвали открыть границу с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии необходимо открыть границу с Россией ради спасения финского турбизнеса Об этом он написал в соцсети X.

Малинен рассказал о своем друге, менеджере крупной сети отелей в центре Хельсинки, который пожаловался на «катастрофические» убытки в 2025 году. Главной причиной он назвал исчезновение российских туристов. По словам Малинена, многие финны еще не осознают этого, но экономика страны «мертва». Он призвал «как можно скорее открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись».