Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к соотечественникам из-за очередного финта Владимира Зеленского, который отказывается от разработанного командой президента США Дональда Трампа мирного соглашения.

Парламентарий призывает украинцев не позволить Зеленскому саботировать мирные усилия.

"Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", - написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.

Он также указал, что Зеленский удерживал и продолжает удерживать свою власть только за счет конфликта и его тезис о том, что Украина не может позволить выхода ВСУ из оставшейся части ДНР, является лишь инструментом удержания трона.

При этом Дмитрук пишет, что геополитическая реальность абсолютно иная и последствия этого лозунга Зеленского будут "кровавые и неизбежные". Нардеп перечислил, что это приведет к десяткам тысяч новых погибших, разрушениям, потери управляемости страной. При этом по его словам, вопрос с ДНР будет закрыт Россией в любом случае в считанные месяцы.