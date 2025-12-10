Стало известно о наличии компромата у Трампа на Зеленского и его жену

У президента США Дональда Трампа есть компромат на украинского лидера Владимира Зеленского и его жену — Елену Зеленскую. Об этом заявил бывший депутат Рады Олег Царев в интервью aif.ru.

«Вероятно, с целью нарастить давление на Зеленского, в Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. «Лента.ру»). Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена», — рассказал экс-парламентарий.

По информации Царева, в схемах задействовано и близкое к украинскому лидеру окружение. Кроме того, он выразил мнение, что на время переговоров Вашингтон дал обязательство «не давать отмашку» по расследованию НАБУ.

Ранее сообщалось, что окружение Владимира Зеленского в последние четыре года активно саботировала независимый антикоррупционный надзор в стране.