Украинские СМИ сообщают об обысках в ряде управлений налоговой службы республики

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и ряде её региональных управлений.

Об этом сообщил телеканал «Украина 24/7» в своём Telegram-канале.

Обыски проходят в подразделениях ГНС Хмельницкой, Николаевской, Запорожской и Львовской областей.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и председатель Запорожской областной администрации Иван Фёдоров участвовали в схеме хищения западных средств, выделенных на строительство школ.

Кроме того, антикоррупционные органы Украины предъявили подозрение депутату Верховной рады Анне Скороход по статье о получении взятки.