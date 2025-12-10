Украинские СМИ сообщают об обысках в ряде управлений налоговой службы республики

НАБУ проводит обыски в центральном офисе и областных управлениях ГНС Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и ряде её региональных управлений.
Об этом сообщил телеканал «Украина 24/7» в своём Telegram-канале.
Обыски проходят в подразделениях ГНС Хмельницкой, Николаевской, Запорожской и Львовской областей.
Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и председатель Запорожской областной администрации Иван Фёдоров участвовали в схеме хищения западных средств, выделенных на строительство школ.
Кроме того, антикоррупционные органы Украины предъявили подозрение депутату Верховной рады Анне Скороход по статье о получении взятки.