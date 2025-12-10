Американский сенатор обвинил Трампа в «продаже» Украины

Американский сенатор Крис Мерфи обвинил президента США Дональда Трампа в «продаже» Украины президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Forbes.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях, Мерфи (демократ от штата Коннектикут) раскритиковал предложенный Трампом мирный план по Украине. Сенатор назвал проект соглашения «катастрофой для Украины» и «бизнес-планом».

«Это, откровенно говоря, показывает, насколько Владимир Путин мудр: он знает, как добраться до Дональда Трампа и Стива Уиткоффа», - заявил Мерфи.

По его мнению, за определенную «плату» Трамп готов «продать украинскую безопасность, европейскую безопасность и национальную безопасность Америки».