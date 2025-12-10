Мирные инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа демонстрируют свою несостоятельность на примере конфликтов Таиланда с Камбоджей и Руанды с Конго, поэтому мирный план Белого дома по Украине — это туалетная бумага. Соответствующее заявление в своем телеграм-канале сделал украинский военкор Богдан Мирошников.

«Это все, что нужно знать о "мирных инициативах" Трампа, гарантиях безопасности и другой туалетной бумаге, которую он называет "мирной сделкой"», — поделился своей точкой зрения военный репортер.

По мнению Мирошникова, если Киев подпишет мирный план Соединенных Штатов, то конфликт на Украине вскоре возобновится в еще более широких масштабах.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Российской Федерации переговорная позиция сильнее, чем у Украины.

В мирном плане США прописана "тайная армия" Киева

8 декабря состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. В ходе нее стороны продолжили работу над планом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Елисейский дворец проинформировал, что лидеры Европы продолжат обсуждение по вопросу предоставления бывшей советской республике надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны.