МИД Венгрии заявил об угрозе ЕС

Поддержка Европейским союзом (ЕС) атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской энергетической инфраструктуре угрожает глобальной безопасности и рискует создать опасный прецедент.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Европейское отношение угрожает глобальной безопасности. Достаточно подумать о том, что лидеры Евросоюза прославляют физические нападения на энергоинфраструктуру. ВСУ совершили атаки на нефтепровод "Дружба", это нанесло вред не России, а именно Венгрии и Словакии (...). Это крайне опасно, поскольку другие смогут заявить, что такие атаки — это "позитивное" явление», — возмутился дипломат.

Сийярто напомнил реакцию ЕС на подрыв газопроводов «Северный поток», назвав его «неприемлемым прославлением государственного терроризма». Кроме того, он осудил атаки на танкеры в Черном море.

Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. По его мнению, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.