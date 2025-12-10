Европа приносит в жертву, как собственных граждан, так и правительства, и в случае с Украиной «одержима смертью и разрушением». Такое мнение высказал профессор Тегеранского университета и бывший советник группы по ядерным переговорам Ирана Сейед Маранди, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его словам, в европейских странах наблюдается крах семьи и враждебность к религии. При этом изменения, которые произошли в Европе за последнее время, - «поразительные», а в случае с Украиной европейцы «еще более одержимы смертью и разрушением», чем президент США Дональд Трамп, считает Сейед Маранди.

«Например, Франция. Ведь в месяцы перед вторжением в Ирак, во время заседаний Совбеза ООН, Франция противостояла США. А теперь Франция бомбит Африку, пока Трамп бомбит Карибский регион. Франция настаивает на том, чтобы в войне, исход которой Украина уже проиграла, погибло еще больше украинцев», - пояснил он.

Сейед Маранди также отметил, что на Западе всегда знали о том, что сотни миллиардов долларов из тех денег, что были переданы Украине, разворованы. Однако об этом ранее не говорили, так как «политика заключалась в поддержке режима в Киеве».

Сейчас же эта информация становится достоянием общественности из-за того, что «США решили пойти другим путем», констатировал он.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал, в котором оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, в том числе и его друг Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.