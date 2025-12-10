В Белом доме добиваются приемлемых условий мира как для России, так и для Украины

США стремятся найти приемлемое решение конфликта на Украине для всех сторон.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

«Высокопоставленные представители администрации Трампа настаивают, что не подталкивают Украину к сделке, которая ей не нравится. По их словам, цель — соглашение, приемлемое для обеих сторон, которое гарантирует суверенитет Украины и защищает его в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WSJ, переговоры по Украине проходят на фоне «резкого падения доверия» между лидерами Европы и Вашингтоном. В новой стратегии национальной безопасности США говорится, что европейские лидеры «испытывают нереалистичные ожидания» относительно того, как может закончиться конфликт на Украине.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.