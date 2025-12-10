«Совет мира» Трампа в секторе Газа может оказаться бесполезным

Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов назвал «туманными» перспективы работы «Совета мира» в секторе Газа, пишут «Ведомости». Ранее создать такой совет для внешнего управления Газой на переходный период предложил президент США Дональд Трамп.

В ноябре Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию, которая предусматривает размещение в Газе международных сил, переходную администрацию и создание Палестинского государства в будущем. Резолюция предполагает создание «Совета мира», возглавить который должен сам Трамп и «лидеры других очень важных и очень уважаемых государств».

В декабре появились новости, что бывший премьер Британии Тони Блэр был исключен из списка претендентов на членство в еще не созданном «Совете мира». Причиной стало участие британской армии во вторжении США в Ирак в 2003 году.

Гасанов отметил, что Блэр имеет плохую репутацию в арабских государствах, но обладает большим опытом в ближневосточных делах и «изнутри понимает» ситуацию в регионе. Также бывший премьер тесно контактирует с советниками Трампа по Ближнему Востоку и с правительствами богатых арабских монархий.

Перед запуском «Совета мира» в регионе нужно обеспечить устойчивый режим прекращения огня с инструментом контроля, подчеркнул Гасанов. По его мнению, палестинцы вряд ли согласятся на создание внешнего управления в нынешнем виде.

«Уже был опыт такой работы в период британского мандата Палестины в XX веке, который привел к нескончаемой череде палестино-израильских конфликтов», - заявил эксперт.

По его словам, «Совет мира» с первых дней своей работы рискует столкнуться с кризисом легитимности среди местного населения.