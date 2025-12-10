Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил с мрачным пророчеством относительно будущего страны. В своем Telegram-канале политик заявил, что нынешняя государственная машина полностью исчерпала свой ресурс и ведет Украину к катастрофе. По его словам, обсуждаемые сейчас условия «мирных планов» могут выглядеть нереалистичными, однако остановка боевых действий жизненно необходима для слома системы, так как при ее сохранении Украина не выживет.

Арестович* убежден, что продолжение конфликта при текущем политическом режиме гарантированно приведет к поражению, так как власть утратила связь с реальностью и собственным народом.

«С продолжением войны система управления, существующая в Украине, справиться неспособна — даже если ей дать сейчас все ракеты и все деньги мира. Гнилая, некомпетентная, бесчеловечная. Пауза нужна для смены проектности — разворота государства лицом к человеку. При сохранении той системы, что существует сейчас, Украина проиграет и ничто ее не спасет», — написал экс-советник.

Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в мировых СМИ инициатив администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Западные партнеры все чаще намекают Киеву на необходимость территориальных уступок и принятия «горькой пилюли» ради мира.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.