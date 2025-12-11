Озвучена неожиданная позиция Пашиняна по ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил: стратегическая цель Еревана — членство в Европейском союзе. При этом выход из Евразийского экономического союза пока не рассматривается как задача, и решающей точки для выбора страна ещё не достигла.

По словам главы правительства, одновременное присутствие в двух объединениях невозможно, поэтому в перспективе придётся определиться. Однако, как подчеркнул он во время визита в Германию, необходимости принимать решение сейчас нет. Пашинян напомнил: обсуждения возможного выхода ранее уже поднимались, и любые сценарии теоретически возможны, но речь пока идёт о долгосрочных ориентирах.

Парламент Армении ранее одобрил закон о начале процесса движения к стандартам ЕС. Премьер объяснил: это прежде всего стимул для реформ — в сфере прав человека, судебной системы, экономики и контроля качества продукции. Он отметил, что без объективного соответствия европейским требованиям подача заявки на вступление в союз будет бессмысленной. Когда страна достигнет нужного уровня, Ереван официально обратится за членством. До этого Армения, по словам премьера, в любом случае выиграет от приведения системы управления к европейским нормам.

Президент Ваагн Хачатурян уже утвердил закон, который формально фиксирует намерение республики двигаться в сторону ЕС. При этом в объединении не делали предложений о вступлении, а армянские дипломаты подчеркивали, что речь идёт о расширении сотрудничества, а не о подаче заявки.

В Москве процесс оценивают иначе. В январе российская сторона заявила, что обсуждение этого закона можно рассматривать как стартовый этап выхода Армении из ЕАЭС. В дальнейшем экономическая политика в отношении республики будет формироваться с учётом новых ориентиров Еревана.