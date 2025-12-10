«Реакция неадекватна»: между страной ЕС и Белоруссией растет напряжение

Литва «неадекватно» реагирует на метеозонды с контрабандой, и настоящей причиной ее действий может быть желание ухудшить образ Белоруссии и поднять градус эскалации в отношениях двух стран. Такое мнение высказал РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Сергей Томашов.

В конце октября правительство Литвы сообщило, что на месяц закрывает пункты пропуска на границе с Белоруссией. Литовская сторона обосновала это решение проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Позднее Литва призвала Евросоюз ужесточить санкции против Белоруссии из-за воздушных шаров, а также ввела режим чрезвычайной ситуации на территории страны.

«Я полагаю, что та реакция, которую демонстрирует Литва сегодня, конечно, неадекватна. Однозначно видно, что литовское руководство хочет поднять градус эскалации в отношениях с Беларусью», - пояснил аналитик.

По его словам, проблема контрабанды в Литве актуальна уже много лет, а последние расследования литовских журналистов показывают, что такая деятельно «встроена во внутреннюю структуру государственного управления». Доля же теневого оборота контрабандных сигарет в Литве составляет порядка 30%, заметил Сергей Томашов.

«Понятно, что на определенном уровне идет защита со стороны политиков контрабандной схемы», - констатировал он.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований обратил внимание на то, что Вильнюс внезапно «стал закрывать свой аэропорт», несмотря на то, что метеозонды с контрабандой летали уже несколько лет.

Таким образом, напрашивается вывод, что Литва хочет воспрепятствовать некоторым процессам, которые ее политикам не нравятся, и подает ситуацию так, что виновата Белоруссия, уверен эксперт.