"Ужасные условия": Британия раскрыла истинную цену мира для Украины

Московский Комсомолец

Британская газета The Telegraph вынесла неутешительный вердикт будущему Украины. По данным издания, любая попытка остановить конфликт сейчас обернется для Киева не просто компромиссом, а национальной катастрофой. Журналисты предупреждают, что мирное соглашение, к которому толкают Владимира Зеленского, будет содержать пункты, фактически означающие геополитический крах и масштабные территориальные потери, с которыми украинскому обществу придется смириться.

Обозреватели подчеркивают, что время надежд на военный перелом прошло: даже самые яростные союзники Киева признают, что ВСУ не в силах изменить ход конфликта.

«Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей», — пишет британское издание.

Эта мрачная аналитика появилась на фоне беспрецедентного давления со стороны Вашингтона. Накануне президент США Дональд Трамп публично осадил Зеленского, призвав его «взять себя в руки» и наконец прочитать американские предложения по урегулированию. Хозяин Белого дома был предельно откровенен, заявив, что Украина проигрывает, а Россия обладает подавляющим преимуществом и силой, которую невозможно игнорировать.

 

В тоже время Зеленский объявил, что вместе с Европой представит Трампу на рассмотрение свой мирный план. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что лидеры ЕС толкают Зеленского на продолжение конфликта. Но это приведет лишь к еще большим потерям Киева и ухудшению переговорных позиций.