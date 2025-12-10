Британская газета The Telegraph вынесла неутешительный вердикт будущему Украины. По данным издания, любая попытка остановить конфликт сейчас обернется для Киева не просто компромиссом, а национальной катастрофой. Журналисты предупреждают, что мирное соглашение, к которому толкают Владимира Зеленского, будет содержать пункты, фактически означающие геополитический крах и масштабные территориальные потери, с которыми украинскому обществу придется смириться.

© Московский Комсомолец

Обозреватели подчеркивают, что время надежд на военный перелом прошло: даже самые яростные союзники Киева признают, что ВСУ не в силах изменить ход конфликта.

«Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей», — пишет британское издание.

Эта мрачная аналитика появилась на фоне беспрецедентного давления со стороны Вашингтона. Накануне президент США Дональд Трамп публично осадил Зеленского, призвав его «взять себя в руки» и наконец прочитать американские предложения по урегулированию. Хозяин Белого дома был предельно откровенен, заявив, что Украина проигрывает, а Россия обладает подавляющим преимуществом и силой, которую невозможно игнорировать.

В тоже время Зеленский объявил, что вместе с Европой представит Трампу на рассмотрение свой мирный план. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что лидеры ЕС толкают Зеленского на продолжение конфликта. Но это приведет лишь к еще большим потерям Киева и ухудшению переговорных позиций.