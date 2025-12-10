Николя Саркози выпустил книгу о своем пребывании во французской тюрьме

Тот ещё жучила этот экс-президент Франции Николя Саркози! Решил финансово вынести выгоду из своего не столь уж долгого пребывания в застенках парижской тюрьмы Ла Санте и быстренько написал книгу под пафосным названием «Дневник заключённого». О чём же он там рассказал? Мы кратко ознакомились с содержанием этого труда.

Бывший президент Франции Николя Саркози описал тюрьму, в которой он провёл всего-то 20 дней, как шумный, суровый «серый мир», полный «бесчеловечного насилия». Это всё изложено в опубликованной в среду книге, в которой также содержатся политические советы о том, как его консервативная партия должна привлекать крайне правых избирателей.

В «Дневнике заключённого» 70-летний политик утверждает, что его собственная жёсткая позиция в отношении преступности приобрела новую перспективу, когда он рассказывает о необычном повороте в своей жизни после того, как его признали виновным в преступном сообществе, финансировавшем его победоносную избирательную кампанию 2007 года за счёт средств из Ливии.

В сентябре суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, и он это решение обжаловал. После 20 дней, проведённых за решеткой, он был освобождён под надзор суда.

В книге, отмечает Associated Press, представлен редкий взгляд на парижскую тюрьму Ла Санте, где Саркози содержался в одиночной камере и строго изолировался от других заключённых по соображениям безопасности. Его одиночество нарушали только регулярные визиты жены, Карлы Бруни-Саркози, и его адвокатов.

Саркози написал, что его камера выглядела как «дешёвый отель, за исключением бронированной двери и решёток», с жёстким матрасом, подушкой, похожей на пластик, и душем, из которого лилась лишь тонкая струйка воды. Он описал также «оглушительный шум», царивший в тюрьме, в основном по ночам.

Открывая окно в свой первый день за решёткой, он услышал, как заключённый «неустанно колотит металлическим предметом по прутьям своей камеры»: «Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!».

Саркози рассказал, что отказался от блюд, которые подавались на маленьких пластиковых подносах вместе с «мягким, размокшим багетом» – их запах, по его словам, вызывал у него тошноту. Вместо этого он ел молочные продукты и зерновые батончики. Ему разрешалось один час в день проводить в небольшом тренажёрном зале, где он в основном пользовался обычной беговой дорожкой.

Мосье Саркози утверждает, что ему сообщили о нескольких случаях насилия, произошедших во время его пребывания за решёткой, которые он назвал «кошмаром».

«Самое бесчеловечное насилие было повседневной реальностью этого места», – написал он, поднимая вопрос о способности тюремной системы реинтегрировать людей после отбытия ими срока наказания.

Николя Саркози, известный своей жёсткой риторикой в отношении наказания преступников, сказал, что пообещал себе, что «после моего освобождения мои комментарии будут более подробными и нюансированными, чем то, что я высказывал ранее по всем этим темам».

Помимо рассказа о тюремной жизни, Саркози использовал книгу, чтобы дать стратегический политический совет своей консервативной партии «Республиканцы», и рассказал, что разговаривал по телефону из тюрьмы с лидером ультраправых Марин Ле Пен, которая когда-то была его яростной соперницей.

«Национальное объединение» Ле Пен «не представляет опасности для «Республики»», - написал он, добавив, что «мы не разделяем одни и те же идеи, когда речь заходит об экономической политике, у нас разная история... и я отмечаю, что среди них всё ещё могут быть некоторые проблемные фигуры. Но они представляют интересы очень многих французов, уважают результаты выборов и участвуют в функционировании нашей демократии».

Саркози сделал вывод, что восстановление его ослабленной партии «может быть достигнуто только благодаря максимально широкому духу единства».

Политический аналитик Ролан Кайроль отметил, что комментарии Саркози прозвучали как «удар грома» для французских консерваторов, которые на протяжении десятилетий придерживались позиции, что «Национальное объединение» «не разделяет те же ценности» и «невозможен никакой избирательный альянс» с ультраправыми.

Бывший президент Пятой республики (с 2007 по 2012 годы) уже много лет как отошёл от активной политической деятельности, но остается очень влиятельной фигурой, особенно в консервативных кругах.

После действительно сенсационных комментариев Саркози высшие должностные лица республиканцев перестали призывать к какому-либо реальному сотрудничеству с «Национальным объединением», а вместо этого заявили, что хотят сосредоточиться на способах заставить ультраправых избирателей выбрать консервативных кандидатов.

Саркози также упомянул о своей прежней дружбе с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном. Два политика встретились в Елисейском дворце за несколько дней до того, как Саркози угодил в тюрьму.

По словам Саркози, Макрон выразил обеспокоенность по поводу безопасности в тюрьме Ла Санте и предложил перевести его в другое учреждение, от чего тот отказался. Вместо этого к соседней камере были приставлены двое полицейских, которые круглосуточно охраняли экс-президента.

Саркози заявил, что потерял доверие к Макрону после того, как тот не вмешался, чтобы предотвратить его лишение ордена Почётного легиона, высшей награды Франции, в июне.