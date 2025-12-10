Европейский чиновник в интервью газете Politico, комментируя слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что лидеры Европы много говорят о конфликте на Украине, но не достигают результатов, признал, что в этом есть доля правды.

«Он (Трамп) говорит, что мы не достигаем результатов, и я вынужден признать, что в этом есть доля правды», - поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Чиновник указал на то, что если Европейский союз не сможет договориться о предоставлении Киеву кредита на основе замороженных активов Российской Федерации, то европейское объединение окажется в трудной ситуации.

8 декабря состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. В ходе нее стороны продолжили работу над планом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Елисейский дворец проинформировал, что лидеры Европы продолжат обсуждение по вопросу предоставления бывшей советской республике надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны.