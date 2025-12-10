Политолог прокомментировал недавние слова Трампа о Зеленском

Политическое кресло под Владимиром Зеленским зашаталось не на шутку. В сложившейся ситуации киевскому руководству приходится думать уже не столько о государственных интересах, сколько о собственном выживании. Такое мнение в беседе с aif.ru озвучил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

Он считает, что позиции Зеленского крайне неустойчивы. По словам эксперта, давление на него перешло от намёков к прямым ультиматумам.

«Ему уже приличный пинок выдали, поэтому, конечно, Зеленскому сложно держаться. Ему ведь уже не просто намекнули, а поставили перед фактом, что если он продолжит пробританскую политику, то американские специалисты помогут быстро покинуть кресло», — заявил Дудчак.

Эксперт добавил, что для самого Зеленского это катастрофа, и противопоставить этому крайне сложно.

Главной задачей для главы киевского режима, как считает Дудчак, теперь стало обеспечение личной безопасности. Однако и здесь всё идёт не по плану. Политолог обратил внимание на последний визит Зеленского в Лондон.

Аналитик также скептически оценивает саму возможность проведения на Украине легитимных выборов в ближайшее время.