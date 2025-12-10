Обзор иноСМИ: новая тактика Зеленского и когда Китай "догонит" Россию

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© THOMAS TRAASDAHL/EPA/TACC

«Зеленский заговорил о выборах»

Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60 дней, если США и Европа предоставят гарантии безопасности, пишет The New York Times. Ранее Зеленский говорил, что выборы будут проведены только после завершения конфликта. Изменение подхода Зеленского, по всей видимости, стало частью переговорной тактики, направленной на получение гарантий безопасности от США, отмечает NYT. По словам Зеленского, гарантии могут включать в себя оружие, противовоздушную оборону и угрозу введения санкций. Заявления Зеленского о выборах прозвучали на фоне хаоса в его правительстве (его соратники оказались вовлечены в коррупционный скандал) и продвижения ВС РФ на поле боя.

Ранее о том, что пришло время провести выборы на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Отношения Трампа с Украиной, и без того непростые, похоже, становятся все более напряженными, поскольку Киев не полностью принял его мирный план. Трамп заявил, что Зеленскому придется «взять себя в руки» и начать «принимать условия». Зеленский сообщил журналистам, что Украина все еще работает над анализом мирного плана и, вероятно, передаст США версию со своими комментариями 10 декабря. По словам Зеленского, в разработке находятся три документа: мирный план, состоящий из 20 пунктов, а также два документа о гарантиях безопасности и восстановлении.

«Уничтожен еще один незаменимый истребитель ВСУ»

Один из незаменимых дальних истребителей Украины уничтожен в бою, пилот Су-27 погиб, сообщает Military Watch Magazine. Около полудня 8 декабря украинский Су-27 был потерян «при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания». Пилот самолета, подполковник и старший штурман тактической авиационной бригады, погиб. Су-27 считается самым боеспособным типом истребителя на вооружении ВВС Украины. Истребитель обладает высокой грузоподъемностью вооружения и большой дальностью полета.

Украина стала одним из четырех государств-преемников СССР, унаследовавших этот самолет после распада Советского Союза. Су-27 широко считался самым грозным истребителем эпохи холодной войны. В современном воздушном бою Су-27 уступает новым российскими истребителям, подчеркивает Military Watch Magazine. Украинские чиновники неоднократно говорили, что недавно полученные страной американские истребители F-16 и французские Mirage 2000 значительно уступают истребителям РФ, как и Су-27. Но украинские пилоты, летавшие и на Су-27, и на F-16, сообщали, что первый в целом остаётся более боеспособным самолётом.

«Сколько еще унижений смогут выдержать союзники Америки?»

Приход Дональда Трампа к власти в США должен был перевернуть либеральный международный порядок. В течение своего первого срока Трамп открыто критиковал давних европейских союзников, вышел из международных договоров вроде Парижского соглашения по климату и осуждал «субсидирование» союзников США посредством военной поддержки и торгового дефицита, пишет Foreign Affairs. Однако агрессивный односторонний подход Трампа не разрушил альянсы США. Потрясенные и часто раздраженные запугиванием Вашингтона, союзники, тем не менее, не отдалились от сверхдержавы. Доктрины внешней политики, расходы на оборону и геополитические союзы основных партнеров США не претерпели существенных изменений во время первого срока Трампа.

Вместо этого страны пошли на уступки президенту США, поскольку считали, что испорченные отношения со Штатами будут опасней для их экономических интересов и интересов безопасности, чем попытка противостоять «злоупотреблениям» Трампа. Второй срок Трампа подверг эту динамику еще более серьезному испытанию. Презрение президента к союзникам и партнерам на этот раз гораздо сильнее. Он говорил об аннексии Канады и Гренландии, бомбардировках Мексики, возвращении Панамского канала и отказе от вмешательства на Украине и в Тайване. Трамп, утверждает, что союзники обворовывают США, и требует крупных, нечетко определенных инвестиций в Америку, которые «очень похожи на взятки». Например, он хочет получить от ЕС ошеломляющую инвестиционную гарантию в размере 600 миллиардов долларов, которую он сможет использовать по своему усмотрению. Союзники США пока сохраняют приверженность Вашингтону, но они «достаточно обеспокоены, чтобы начать искать поддержку в других местах», заключил автор статьи.

«ЕС отказывается от российского газа, но не совсем»

Несмотря на все усилия ЕС по «экономическому возмездию», один из товаров, выгружаемых в европейских портах, по-прежнему часто имеет маркировку «Сделано в России», пишет британский журнал The Economist. Европа запрещает экспорт российского газа, но продолжает покупать российские удобрения на основе газа. В декабре ЕС обязался полностью прекратить импорт российского природного газа к сентябрю 2027 года, и объемы закупок уже резко сократились. Однако Евросоюз продолжает закупать российские удобрения, производимые благодаря природному газу, - по некоторым видам даже больше, чем до украинского кризиса. Удобрения - гораздо менее прибыльный экспорт для Кремля, чем энергоносители, но, тем не менее, они делают продовольственную безопасность Европы зависимой от поставок из «страны-противника», подчеркивает The Economist.

Повышение тарифов ЕС, призванное сделать российские удобрения неконкурентоспособными, возможно, не решит эту проблему. Другие страны предлагают продукцию дороже российской, особенно в азотной группе. До 2022 года Россия покрывала около 30 процентов потребностей европейских фермеров в удобрениях всех типов. Затем импорт ненадолго упал, но агрохимические компании РФ и их продукция остались вне санкций. К весне 2025-го доля России на рынке ЕС вновь достигла трети. Пиком стал июнь, когда в Евросоюз ввезли рекордный за десять лет миллион тонн российских удобрений. Ключевой продукт - азотные удобрения - производят путем переработки природного газа. На удобрения приходится 15-30 процентов расходов европейских фермеров и в последние годы эти затраты резко выросли. В Брюсселе опасаются, что срыв поставок удобрений вновь спровоцирует протесты фермеров.

«Китай технологически отстает от России»

Китаю нужно еще как минимум десять лет, чтобы догнать российские технологии, пишет автор портала Sohu. Он подчеркнул, что это продемонстрировал авиасалон в Чжухае. В ходе выставки состоялось «прямое сравнение» китайской и российской авиационной техники. Россия представила там свой истребитель-невидимку Су-57, а ВВС Китая показали истребитель J-35A. Транспортные самолеты обеих стран также были представлены вместе, при этом массивный фюзеляж Ан-124 заставил китайский Y-20 выглядеть относительно небольшим. Военные энтузиасты фотографировали и обсуждали самолеты, сходясь во мнении, что преимущества российской техники очевидны. Ан-124 имеет максимальную полезную нагрузку в 150 тонн и может перевозить танки и ракетные системы. Его конструкция грузового отсека гениальна: он наклоняется вперед и назад для ускорения погрузки и разгрузки.

Китайский Y-20, совершивший свой первый полет в 2013 году, имеет максимальную полезную нагрузку в 66 тонн, а его конструкция напоминает российский Ил-76. Разница между двумя самолетами заключается не только в полезной нагрузке, но и в дальности полета и адаптивности. Россия может сдавать Ан-124 в аренду по всему миру: Китаю иногда приходится арендовать эти самолеты для перевозки крупногабаритного аэрокосмического оборудования. Китай все еще полагается на внешние ресурсы для сверхтяжелых перевозок. Эксперты считают, что Пекину потребуется как минимум десять лет, чтобы наверстать упущенное, причем ключевыми факторами станут прорывы в области двигателей и материалов.